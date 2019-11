Sconti ulteriori se il ravvedimento è «sprint»

(graja - stock.adobe.com)

Gli sconti da ravvedimento si intrecciano con l’agevolazione prevista dal Dlgs 158/2015, che consente la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. Un’ipotesi in cui, quindi, si dimezza anche la sanzione da ravvedimento.

Un altro sconto sulla sanzione è poi previsto per i versamenti effettuati con non più di 15 giorni di ritardo (cosiddetto “ravvedimento sprint”). La sanzione del 15% viene ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Quindi, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento).