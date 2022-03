Sconto benzina e diesel, quanto dura? È possibile una proroga? Dieci cose da sapere

Le compagnie si sono adeguate ai nuovi prezzi?

Compagnie e operatori della distribuzione carburanti hanno rivisto dal pomeriggio di martedì 22 marzo i prezzi raccomandati di benzina, diesel e Gpl per tenere conto del taglio delle accise deciso dal Governo. Sono partiti gli adeguamenti degli impianti alle nuove indicazioni, con prezzi praticati che hanno iniziato a scendere. Un quadro aggiornato potrà arrivare però solo dai nuovi dati che verranno forniti dai gestori degli impianti al portale Osservaprezzi del Mise che tuttavia non prevede un obbligo tempestivo di comunicazione in caso di ribassi.

Quanto si risparmia su un pieno da 50 litri?

Secondo il Codacons, su un pieno da 50 litri (ovvero la capienza del serbatoio di un auto di segmento medio) il taglio di 25 centesimi equivale ad un risparmio di 12,5 euro a pieno. Secondo Altroconsumo, solo una settimana fa (il 15 marzo) con la benzina che viaggiava in media a 2,185 €/litro e il gasolio a 2,155 €/litro avremmo pagato un pieno di benzina più di 109 euro, e 107 euro un pieno di gasolio. Oggi lo stesso pieno ci costa 91,60 euro per la benzina e quasi 91 euro per il diesel. Insomma circa 17 euro in meno per un pieno.

Questo significa che per tutta la durata dell’effetto del decreto (30 giorni), un automobilista che utilizza spesso l’auto e abituato a percorrere ad esempio 30 mila chilometri all’anno, potrebbe risparmiare in questo mese quasi 62 euro sulla benzina o oltre 50 euro sul gasolio. In questo stesso mese di abbassamento delle accise, il risparmio scende a 10,30 euro (sulla benzina) e 8,40 euro (sul diesel) per un automobilista abituato a non fare più di 5 mila chilometri all’anno.

Lo sconto sarà confermato dopo il 21 aprile?

Per ora il decreto ha previsto che lo sconto su benzina e gasolio si applichi per un mese, fino al 21 aprile. Un intervento ulteriore potrebbe prendere forma se lo consentiranno gli spazi fiscali che l’esecutivo delineerà con il Def, atteso la settimana del 28 marzo. In occasione della conferenza stampa che si è tenuta al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina il presidente del Consiglio Mario Draghi, facendo riferimento ai circa 4 miliardi messi sul piatto dall'esecutivo e finanziati in gran parte grazie alla tassazione dei profitti in eccesso maturati in questi mesi dai produttori del settore energetico, ha confidato che «il Governo è consapevole della necessità di ulteriori interventi, ma la risposta a difesa di consumatori e imprese deve essere europea». Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha spiegato che il decreto contro il caro- energia da poco approvato «non sarà l'ultimo per mettere in sicurezza la ripresa economica.

Anche il presidente Draghi ha detto che questo non è l'ultimo intervento che immaginiamo di fare». Sull'ipotesi di un nuovo intervento contro i rincari, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ha ricordato che «il governo ha già stanziato 20 miliardi di euro per contenere il caro bollette e l'aumento dei carburanti». salvo poi aggiungere: «È chiaro che monitoriamo i prezzi, siamo pronti a intervenire qualora fosse necessario». Intanto la Lega è già in pressing: ha chiesto «di confermare gli sconti sui carburanti anche per il futuro, evitando che gli italiani subiscano l'ennesima stangata tra un mese».

Di quanto sono aumentati i prezzi del carburante?

Intervenuto mercoledì 23 marzo in aula alla Camera per comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e 25, Draghi ha ricordato che «secondo la commissione Ue l'andamento dei prezzi» in Italia «è in linea con il resto d'Europa. Nel nostro caso - ha aggiunto - rappresenta un aumento del 40% per la benzina e del 50% per il diesel rispetto ad un anno fa».