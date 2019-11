Sconto in fattura: modifiche in vista

(Prostock-studio - stock.adobe.com)

Qualche modifica si preannuncia sul fronte dello sconto in fattura. Per ecobonus e sismabonus, in alternativa alla cessione del credito, dal 1° maggio scorso i contribuenti possono fruire di uno sconto pari all’importo detraibile, anticipato dall’impresa che esegue i lavori. Impresa che può poi recuperare lo sconto con un credito d’imposta utilizzabile in compensazione (con imposte e contributi dovuti), oppure cedibile ai suoi fornitori di beni e servizi (banche e Pa escluse). L’Antitrust ha più volte segnalato che la possibilità di compensare grandi quantità di crediti fiscali crea un vantaggio competitivo a favore delle imprese di maggiori dimensioni, che hanno più liquidità e più capienza fiscale rispetto alle piccole. Nell’iter parlamentare della manovra, dunque, potranno arrivare delle modifiche effettive dal 2020 (ad esempio, si potrà circoscrivere il meccanismo agli interventi più costosi).