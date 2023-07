Scontri in Francia, segnalate ronde di destra in alcune città. Parigi, stop a bus e tram dopo le 21

13:20 Segnalate ronde di giovani di estrema destra in alcune città

Sono state segnalate in alcune città della Francia bande di giovani di estrema destra che negli ultimi giorni sono scese in piazza minacciando i manifestanti che in questi giorni protestano e danno vita a scontri e devastazioni per la morte di Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto. Un gruppo è stato avvistato ieri sera a Lione ma è stato respinto subito dalla polizia che ha disperso l’inizio di corteo - nel quale sono state notate mazze da baseball e saluti romani da parte dei giovani - utilizzando gas lacrimogeni. Secondo la prefettura, i giovani “tentavano un’operazione di comunicazione davanti al municipio”.

Il quotidiano locale, Le Progrès, riferisce che “il gruppo di destar Les Remparts, venuto dalla città vecchia, è stato disperso con i lacrimogeni”. Vari video sui social mostrano i giovani mentre gridano slogan come “Siamo a casa nostra” e “La Francia ai francesi”. Nei giorni scorsi, secondo un deputato de La France Insoumise, Thomas Porte, analoghe manifestazioni sono state registrate ad Angers e Chambéry. Ad Angers, in particolare, la procura ha aperto un’inchiesta sul gruppo che è stato ripreso in un video in un’accesa discussione con manifestanti per la morte di Nahel.