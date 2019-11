Scontri a Hong Kong: decine di arresti al Politecnico, 38 feriti La polizia rompe la tregua concordata dal rettore mentre altri scontri hanno bloccato Nathan Road. «Nessun compromesso», promettono le autorità, ma la Corte suprema giudica incostituzionale il divieto di indossare maschere.

Hong Kong, manifestanti incendiano ponte che porta all'Universita'

2' di lettura

Ancora scontri a Hong Kong. Un’irruzione della polizia, con manganelli e gas lacrimogeni, ha spazzato via le barricate che gli studenti universitari di PolyU, il politecnico di Hung Hom avevavo eretto come ultimo baluardo per evitare gli arresti, dietro le quali sono però rimasti intrappolati senza poter scappare.

Tregua violata

Un accordo raggiunto dal rettore dell’ateneo Teng Jin-Guang tra la polizia e gli studenti per una tregua - annunciato alle 7 del mattino locali (a mezzanotte in Italia), è saltato quando la polizia ha

ripreso a lanciare i lacrimogeni, spingendo molti studenti - se ne sono contati circa 800, ’intrappolati’ nel campus - a tornare indietro.

Studenti intrappolati



Hong Kong, studenti barricati nel Politecnico: "Difendiamo la liberta' accademica"

Le drammatiche immagini delle tv hanno mostrato corposi gruppi di studenti lasciare il campus sulla Science Museum Road prima di essere rispediti indietro dai lacrimogeni della polizia. Scenari simili si sono ripetuti vicino ad Austin Road, con gli studenti in fase di evacuazione e costretti a rientrare per sfuggire agli effetti dei gas. Alcuni studenti hanno lanciato molotov mentre la polizia ha minacciato di usare proiettili ’veri’.

Molti arresti

Molti gli arresti, dopo l’irruzione. Sui social media sono circolate le immagini degli studenti ammanettati e schierati in riga in attesa di essere portati via. Non è chiara la dinamica che ha portato alla rottura della tregua e al ritorno degli scontri, ma alcuni media locali hanno parlato di carenza di comunicazione tra gli agenti impegnati nell’assedio del campus.