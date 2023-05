Scontri in Kosovo: feriti 14 militari italiani della Kfor, nessuno in pericolo di vita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si aggrava la tensione in Kosovo, dove oggi, 29 maggio, 41 militari del contingente di pace Nato Kfor, tra cui 14 italiani (secondo le ultime informazioni diffuse dal ministero della Difesa), sono rimasti feriti negli scontri con dimostranti serbi a Zvecan, nel Nord del Paese.

Dei 14 feriti italiani, tre sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita: avrebbero riportato ustioni e fratture.

Appartengono al nono Reggimento Alpini l'Aquila ed erano intervenuti in appoggio alla polizia kosovara insieme a truppe ungheresi e polacche. «Nessuno è in pericolo di vita, nessuno ha riportato lesioni gravi. Sono tutti del 9° Reggimento Alpini, sono stati trasportati in ospedale. Voglio rassicurare tutte le famiglie», ha confermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a ’Quarta Repubblica’.

Il fine settimana in Kosovo era stato già teso, dopo che la polizia kosovara aveva disperso i manifestanti serbi che volevano bloccare l'insediamento di alcuni sindaci di etnia albanese eletti in municipalità a maggioranza serba, al termine di un voto che però i serbi avevano boicottato.

Dopo queste tensioni, accompagnate da accuse al contingente Nato di non aver fatto abbastanza, da venerdì 26 maggio il presidente serbo Aleksandar Vucic ha allertato l'esercito al confine e Belgrado ha avvertito che non sarebbe rimasta a guardare se i serbi in Kosovo fossero stati di nuovo attaccati.