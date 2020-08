Portland, scontri tra manifestanti pro e anti-Trump: ucciso attivista di estrema destra Una persona è stata uccisa sabato sera a Portland a seguito di scontri tra manifestanti di Black Lives Matter e sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Un uomo fermato dalla polizia durante i disordini a Portland (Afp)

Una persona è stata uccisa sabato sera a Portland a seguito di scontri tra manifestanti di Black Lives Matter e sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha reso noto la polizia. La città dell'Oregon è stata un epicentro delle proteste da quando la polizia ha ucciso George Floyd nel Minnesota a fine maggio. La sparatoria è avvenuta intorno alle 20:45 in centro, ha detto la polizia. E' in corso un'indagine per omicidio.

Il raduno pro-Trump ha attirato in città centinaia di camion pieni di sostenitori di estrema destra del presidente americano. I fan di Trump e i contromanifestanti si sono scontrati per le strade, con persone che sparavano con pistole da paintball dai camioncini e manifestanti che lanciavano oggetti contro di loro.

Un video, ripreso dal lato più lontano della strada, mostra un piccolo gruppo di persone in strada all'esterno di quello che sembra essere un parcheggio. Scoppia uno sparo e un uomo crolla in strada.

La polizia di Portland ha twittato che una manifestazione politica stava “percorrendo tutto il centro della città e che “ci sono stati alcuni casi di violenza tra manifestanti e contro-manifestanti. Gli ufficiali sono intervenuti e in alcuni casi hanno effettuato arresti”. OregonLive ha riportato “scontri” e “momenti di tensione” tra i gruppi, sebbene la polizia non abbia detto se la sparatoria fosse collegata alle manifestazioni.

L'uomo colpito e ucciso indossava un cappello con le insegne di Patriot Prayer, un gruppo di estrema destra che in passato si è scontrato con i manifestanti di Black Lives Matter. Patriot Prayer, fondato a Portland nel 2016 da Joey Gibson, si descrive come sostenitore della libertà di parola e oppositore della presenza pubblica nell’economia e nella società. I nazionalisti bianchi e i gruppi di estrema destra, come Proud Boys e Hell Shaking Street Preachers hanno partecipato ai raduni organizzati da Patriot Prayer, scatenando polemiche e disordini.