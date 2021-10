Scontri a Roma: polizia “disarmata” le norme in piazza risalgono al 1931

5' di lettura

Non è una sorpresa il bilancio da guerriglia della manifestazione No-Vax e no Green pass a Roma sabato 9 ottobre. I numeri certo fanno impressione: 38 agenti feriti, 600 persone identificate, 12 arresti. Per i violenti dell’estrema destra è stato facile infiltrarsi tra i 10mila partecipanti e scatenare il finimondo. Compreso l’assalto notturno al pronto soccorso dell’Umberto I. Lo schieramento di forze dell’ordine è apparso insufficiente. In realtà nel dedalo di strade del centro storico romano non conta la massa degli agenti ma organizzazione, dotazioni, destrezza fisica. Certo con un’età media di 50 anni non è proprio il massimo. Ma limiti e criticità dell’azione di ordine pubblico ormai si sono cronicizzati.

Norme “fasciste” e arcaiche

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il capo della Polizia Lamberto Giannini sono nati molti lustri dopo le regole di Stato attuali per la piazza. Stanno nell’articolo 18, più seguenti, del T.u.l.p.s.(testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), regio decreto n. 773 del 1931 in pieno fascismo. Un testo rimasto oggi in sostanza identico, intatte le indicazioni per le manifestazioni in capo ai questori. Più che efficaci, allora, con uno stato autoritario. Oggi invece a vista d’occhio inadeguate. Chi le vìola rischia un anno di arresto risolto con un’oblazione decisa dal giudice. Non le teme ormai più nessuno.

L’ordinanza del questore

Le norme del T.u.l.p.s. in pratica sanciscono l’obbligo di preavviso della manifestazione e il potere del questore di non autorizzarla, esercitato ormai di rado. Poi l’art. 37 del Dpr n. 782 del 1985, più di mezzo secolo dopo le norme del 1931, introduce per i servizi di ordine pubblico la «apposita ordinanza di servizio (sempre del questore, n.d.r.) stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l’equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire». Di solito gi agenti impegnati sono al 40% Polizia di Stato, 40% Arma dei carabinieri, 20% Guardia di Finanza.

I problemi di comunicazione

Durante le manifestazioni il funzionario incaricato della questura è il dominus della gestione della piazza. Il questore, del resto, è l’autorità tecnica di pubblica sicurezza. Si comunica con le radio e i cellulari. Non sempre più efficienti ma senza dubbio più sicure le prime, i secondi però nelle prassi consolidate rischiano di prendere il sopravvento. Decisivo resta un problema: non si riesce a dare un ordine collettivo ascoltato da tutti. Se non a voce, spesso con urla a ripetizione. In situazioni improvvise e concitate resta un’azione precaria e non garantita. Modalità incredibile nell’era della digitalizzazione spinta.

Caschi e altri mezzi antidiluviani

Se è vero come è stato detto anche dai recenti rapporti di intelligence dell’Aisi (agenzia informazioni e sicurezza interna) come il rischio di azioni eversive con il COVID-19 sia in crescita, estremismo di destra in particolare, le dotazioni delle forze di polizia per l’attività di ordine pubblico dovrebbero essere adeguate subito alle nuove esigenze. Dal casco, per esempio, spesso l’agente non riesce a dialogare con colleghi e superiori. Carabinieri e finanzieri sono in divisa, la polizia è in borghese. Unica arma - pistola a parte ma inconcepibile per l’ordine pubblico in piazza - è il manganello più lo scudo di protezione. Strumenti ormai incapaci, o quasi, di una qualche deterrenza contro i facinorosi.