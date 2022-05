Scontri tra tifosi della Roma e del Feyenoord a Tirana: 51 italiani rimpatriati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Incidenti a Tirana nella notte di martedì 24 maggio, alla vigilia della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Fermati dalla polizia 60 tifosi, di cui 48 italiani: alcuni viaggiavano su un bus nel quale sono state trovati mazze, cric e altri oggetti contundenti). Dodici i tifosi olandesi fermati.

Il bilancio complessivo degli incidenti, con scontri fra tifosi e polizia è di 30 feriti, tutti già dimessi dall’ospedale. In particolare, 20 di loro sono agenti delle forze dell’ordine, tre sono italiani, quattro olandesi e tre albanesi. È tornato a casa anche un poliziotto le cui condizioni in un primo momento erano state definite gravi.

I tifosi della Roma coinvolti in incidenti con la polizia di Tirana la notte scorsa sono quindi 51 (tra fermati e feriti). Tutti sono già stati rimpatriati, fanno sapere fonti delle forze dell’ordine, precisando che queste persone sono state portate a Durazzo e messe su un traghetto in partenza per l’Italia. Gli scontri fra romanisti e agenti erano avvenuti, nella serata di ieri, nella zona vicina alla sede centrale della polizia, a una decina di minuti a piedi dall’Arena Kombetare dove oggi si gioca la finale di Conference League.

La polizia di Tirana rinnova l’appello ai tifosi che già sono o stanno arrivando in città a “evitare violenze che non hanno alcun legame con lo sport”. Non ci sono commenti alle immagini che avrebbe diffuso la Cnn in cui si vede un agente che nel tentativo di dividere teppisti e forze dell’ordine estrae una pistola. Intanto è stata rimandata a casa, in aereo, anche una decina di supporter olandesi, tutti dichiarati “persone non gradite”.

Il centro di Tirana oggi sarà chiuso al traffico privato ed è stata proclamata la festività cittadina con chiusura di tutti gli uffici pubblici in modo da creare una grande area pedonale, dal centro allo stadio, con controlli a tappeto. Bevande, birra compresa, potranno essere vendute dai locali soltanto in bicchieri di carta, e sono previste chiusure e multe salate per i trasgressori.