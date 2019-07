Scontrini, corsa all’invio dei dati anche per chi ha i vecchi registratori Attivi i canali delle Entrate per consentire la trasmissione dei dati relativi al mese di luglio. Già arrivati 10 milioni di file. Le informazioni saranno utilizzate per il contrasto all’evasione. Dal 2020 parte la lotteria di Giovanni Parente

Scontrini fiscali telematici: cosa cambia dal 1° luglio

L’operazione scontrini telematici entra nel vivo. O meglio la trasmissione dei dati per commercianti ed esercenti che non hanno ancora completato la transizione ai registratori telematici sarà possibile attraverso i canali messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Un’operazione da svolgere in tempi ristretti, considerando anche il periodo estivo, visto che la scadenza per la trasmissione delle informazioni relative ai corrispettivi di luglio dovrà essere completata entro il 2 settembre (la scadenza è il 31 agosto ma cade di sabato e quindi il termine slitta al lunedì successivo).

La fase transitoria

Per consentire il debutto della trasmissione delle informazioni, limitata dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno agli operatori con volume d’affari oltre 400mila euro e dal prossimo anno tutti gli altri, sono attivi dal 30 luglio i servizi messi a disposizione delle Entrate per chi non ha ancora completato il passaggio ai registratori telematici.

●Un primo servizio web, all'interno dell'area riservata del portale «Fatture e corrispettivi», consente di caricare un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.

●Un secondo servizio, disponibile sempre online nel portale «Fatture e corrispettivi», consentirà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l'indicazione del regime di ventilazione.