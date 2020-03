Scontrini e pagamenti con carte: premi da 5mila euro a 5 milioni Le prime regole del Mef: per gli esercenti vincita annuale fino a 1 milione. Per i cittadini 20 premi mensili da 10 a 100mila euro. Dal 2021 arriveranno 30 premi settimanali di Marco Mobili e Giovanni Parente

(Cultura / AGF)

Ricchi premi annuali, mensili e settimanali per acquirenti e commercianti che utilizzeranno la moneta elettronica. La nuova lotteria «cashless», in arrivo dal 1° luglio, mette in palio come premio annuale fino a 5 milioni di euro per i cittadini e un milione per gli esercenti. Ma ci saranno anche 20 premi mensili di cui dieci da 100mila euro ciascuno riservati ai cittadini e gli altri 10 da 20mila euro l'uno per gli esercenti.

Dal 2021, poi, il cashless metterà in palio anche 30 premi settimanali equamente ripartiti tra chi compra e chi vende, con i primi che potranno sperare in premi da 25mila euro e i secondi da 5mila euro l’uno. Sono solo alcune delle prime regole che i tecnici del Mef e dell’amministrazione finanziaria stanno definendo in questi giorni per far decollare il piano «Italia cashless» previsto dalla manovra di bilancio e dal decreto fiscale collegato per ridurre l’uso del contante e contrastare l’evasione.

Per chi paga in contanti

Ma le novità non finiscono qui. Rivisto in corsa anche il regolamento della nuova lotteria dello scontrino ma legata ai pagamenti in contanti sui premi e sui biglietti “virtuali” per partecipare all’estrazione. Sulle vincite la novità riguarderà l’estrazione settimanale in vigore dal 2021: saranno 7 i premi (come se fosse uno al giorno) che garantiranno 5mila euro a ogni vincitore. Cambiano in corsa anche i premi mensili messi in palio già dal 1° luglio che non saranno più divisi in tre fasce (50mila, 30mila e 10mila) ma saranno tutti uguali e pari a 30mila euro. Sarà, invece, di un milione di euro il premio annuale.

Un ticket per ogni euro speso

Altra novità rispetto alle ipotesi iniziali è la puntata minima per partecipare all’estrazione. L’idea iniziale prevedeva che ogni dieci centesimi di euro per ogni euro speso dava diritto a un biglietto virtuale, così con una spesa di 10 euro il cliente partecipava alle estrazioni con 100 biglietti virtuali. Il tutto accompagnato da una formula di calcolo necessaria a determinare il numero massimo di giocate. Con il nuovo regolamento in arrivo, invece, ogni euro giocato darà diritto a un biglietto per un massimo di 1.000 euro a giocatore. In questo moto tutti i concorrenti avranno le stesse possibilità di vincita, anche per chi parteciperà con più carte di credito o bancomat.

Attenzione poi a chi gioca con la moneta elettronica. Oltre a puntare a premi più ricchi parteciperà contemporaneamente a tutte e due le lotterie, sia quella per così dire “tradizionale” sia quella «cashless».