Scontrini, a pieno regime l'invio online dei dati al Fisco

1' di lettura

Novità in arrivo per commercianti e consumatori. Dal 1° gennaio si estende l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle Entrate. L'obbligo riguarderà tutti gli esercenti e i commercianti con volume d'affari inferiore a 400mila euro. Per la fase iniziale è stata prevista una moratoria che darà sei mesi agli operatori per adeguarsi con i nuovi strumenti tecnologici per adempiere all'obbligo, anche se i dati andranno comunque memorizzati e poi trasmessi entro la fine del mese successivo. Per i consumatori va in soffitta il vecchio scontrino fiscale che sarà sostituito dal documento commerciale, che certificherà l'acquisto e varrà per la garanzia. A questi temi è dedicato il Focus di Norme&Tributi “Scontrini fiscali: l'invio telematico” in uscita mercoledì 11 dicembre com Il Sole 24 Ore.