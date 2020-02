Scontrino fiscale elettronico / Casse itineranti

(ANSA)

È un'ipotesi che si realizza quando, ad esempio, le attività di commercio al dettaglio nonché di somministrazione di alimenti e bevande vengono effettuate in forma appunto itinerante. Ciò può realizzarsi in alcuni luoghi come stadi, stazioni ferroviarie e simili, cinema, teatri e altri luoghi pubblici oppure ancora possono venire ad esistenza attraverso le cosiddette «manifestazioni temporanee». Queste ultime vengono di solito organizzate da privati o da enti pubblici in occasione di alcune ricorrenze e richiedono la presentazione della Scia temporanea di avvio dell'attività da parte di ciascun partecipante. In presenza delle casse itineranti, sarà possibile utilizzare il proprio registratore telematico (RT), prelevato dallo stesso punto vendita, attraverso cui avverrà la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri oppure acquistarne uno e tenerlo a disposizione.