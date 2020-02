Scontrino fiscale elettronico / Moratoria

(ANSA)

Un periodo di moratoria sanzionatoria è stato previsto per la trasmissione dei corrispettivi in relazione al primo semestre di avvio dell'obbligo (e quindi dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i contribuenti con volume d'affari 2018 superiore a 400mila euro, e dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per tutti coloro che sono obbligati dall'inizio di quest'anno), a condizione che, avvenuta la memorizzazione e la documentazione delle operazioni senza utilizzare registratore telematico (RT) o server RT, si proceda alla trasmissione dei relativi dati in modalità telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.