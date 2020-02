Scontrino fiscale elettronico / Procedura web

Ultima soluzione è la procedura web. Questa soluzione è molto utile per chi emette pochi documenti o per chi opera in modo itinerante. Un chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate in un convegno è che il contribuente può anche adottare quest'ultima soluzione in modo misto rispetto alle precedenti. In particolare, nel caso in cui le attività ambulanti siano occasionali, rispetto ad un'attività svolta solitamente in un esercizio fisico stabile.