Scontrino fiscale elettronico / Server telematico

(Ernesto Arbitraggio)

In alternativa al registratore telematico è possibile installare un server RT; è un tipo di infrastruttura tecnologica utilizzabile nelle realtà commerciali con almeno tre punti cassa, conforme ai parametri della normativa fiscale, finalizzato a raccogliere i dati dei diversi punti cassa presenti in negozio, sigillarli secondo le specifiche modalità indicate dalle Entrate e inviarli in via telematica direttamente all'Agenzia.

Si ha pertanto un unico punto di raccolta, rappresentando tale server RT una sorta di concentratore di tutte le informazioni raccolte dalle singole postazioni. Questa soluzione ha però dei limiti oggettivi. È infatti possibile configurare il server RT solo in presenza di un punto vendita con almeno tre punti cassa, certificazione del bilancio d'esercizio (e quindi bisogna coinvolgere un revisore), adozione efficiente del sistema di controllo interno in base al «Modello di organizzazione, gestione e controllo» del Dlgs 231/2001, previsione di un server RT per ogni diverso identificativo Rea (iscrizione esercizi di vendita al Registro imprese). Perciò la scelta di installare dei server RT, considerate le formalità, è più appropriata per strutture particolarmente organizzate e articolate sul territorio.