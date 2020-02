Scontrino fiscale elettronico, tutto quello che c’è da sapere per non sbagliare

(ANSA)

Dal 1° gennaio lo scontrino telematico è realtà: i contribuenti che emettono scontrini e ricevute fiscali devono essere passati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. I nuovi strumenti, in base alle specifiche tecniche che li caratterizzano, cambiano le abitudini per chi opera sulle casse e con i clienti: l'esistenza di un collegamento continuo con l'agenzia delle Entrate pone dei problemi nella gestione di alcune pratiche tipiche del negozio (gestione dei resi, degli annulli, degli omaggi, dello scontrino di cortesia ovvero la gestione dell'abbinamento tra fattura e scontrino ecc.). Ecco cosa si deve sapere per evitare errori e trasformare un adempimento in un'opportunità.