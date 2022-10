Scontro Musk-Twitter: il ceo di Tesla è sotto inchiesta federale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk è sotto indagine federale in Usa per la sua condotta nell’operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari. La notizia si apprende dalla lettura di un atto giudiziario presentato in tribunale dalla piattaforma social.

Il documento afferma che il patron di Tesla è indagato ma non indica il focus esatto dell’indagine, né quale autorità federale stia indagando.

Twitter, che a luglio ha fatto causa a Musk per costringerlo a chiudere l’accordo, ha precisato che gli avvocati del Ceo di Tesla hanno invocato il «privilegio investigativo» rifiutandosi di consegnare i documenti richiesti.

A fine settembre, sempre secondo il social, gli avvocati di Musk hanno fornito un «registro dei privilegi» per identificare i documenti da non divulgare. Il registro faceva riferimento alle bozze di un’email del 13 maggio inviata alla Securities and Exchange Commission (Sec) e a una presentazione alla Federal Trade Commission (Ftc).

«Questo giochetto di “nascondere la palla” deve finire», ha affermato la società nel documento depositato in tribunale.