Scontro tra pullman e ambulanza in galleria a Urbino, 4 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Scontro tra un pullman di ragazzi in gita e un'ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta “bretella” tra Urbino e Fermignano. Nell'urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria e ne è fuoriuscita. Nell'incidente sono morte quattro persone. Lo fa sapere l'Anas. Le quattro vittime erano a bordo dell'ambulanza: si tratta di tre sanitari e del ferito che era trasportato. Dall'ospedale di Torrette di Ancona si è levata un'eliambulanza, ma, stando a quanto si è appreso, per le vittime non c'era già più nulla da fare. Sarebbero invece illesi i ragazzi che viaggiavano a bordo del pullman, proveniente dal sud delle Marche.

L'ambulanza è andata a sbattere frontalmente con il bus che trasportava un gruppo di ragazzini dai 3 agli 8 anni di Grottammare in gita con la parrocchia. Il mezzo del 118, che era partito da Fossombrone in direzione ospedale di Urbino, ha completamente distrutto il cruscotto anteriore dell'autobus. Il drammatico impatto è avvenuto intorno alle ore 16.

Loading...

E' rimasto solo lievemente ferito l'autista del pullman. Per i bimbi solo tanto spavento e qualche lievissima contusione. Non risulta però che qualcuno di loro abbia avuto bisogno di rivolgersi all'ospedale di Urbino.