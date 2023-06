Scontro fra treni in Puglia: per i giudici fu «errore umano». Due condanne e 14 assoluzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

TRANI- «Errore umano». A sorpresa, e tra le contestazioni delle famiglie delle vittime dopo la lettura del dispositivo («Li avete uccisi un’altra volta»), il collegio del tribunale di Trani smonta la prospettazione accusatoria che aveva coinvolto i vertici di Ferrotramviaria per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016 (23 vittime e 51 feriti), condanna i due operatori ferroviari e assolve altre 14 persone.

Dunque per il capostazione di Andria, Vito Piccarretta, che diede il via al treno che invece doveva rimanere in stazione in attesa dell’arrivo dell’altro da Corato, condanna per omicidio colposo e falsità in atto materiale a 6 anni e 6 mesi. Per Nicola Lorizzo condanna per omicidio colposo a 7 anni, nella veste di capotreno (scampato alla morte) del convoglio coinvolto nello scontro che non avrebbe dovuto partire e dunque responsabile per non aver verificato la presenza in stazione del treno proveniente da Corato. Entrambi sono stati condannati anche al risarcimento, in solido con Ferrotramviaria, dei danni patrimoniali e non, delle parti civili costituite.

Loading...

Assoluzione per i vertici di Ferrotramviaria

Per il proprietario della Ferrotramviaria, Enrico Maria Pasquini ed il dg Massimo Nitti, assoluzione per non aver commesso il fatto, come per gli altri imputati pure assolti, con la stessa motivazione o per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato.

Le richieste dell’accusa

Per il disastro consumatosi sulla linea Corato-Andria gestita da Ferrotramviaria, il pubblico ministero, per bocca del Procuratore Capo della Repubblica, Renato Nitti, aveva chiesto al Tribunale condanne a pene comprese tra i 12 e i 6 anni di reclusione e un’assoluzione. Ai vertici della società venivano contestate, a vario titolo, una serie di violazioni dei doveri di coordinamento, organizzazione, direzione e controllo che avrebbero contribuito al verificarsi del disastro ferroviario. Insieme alla condanna anche una sanzione amministrativa per 1,1 milioni, oltre alla revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni per l’esercizio dell’attività, tra cui il certificato per la sicurezza, per un anno. E infine la richiesta anche di una confisca di 664mila euro, somma che, per l’accusa, la società avrebbe dovuto investire per mettere in sicurezza la tratta con la realizzazione e l’uso del blocco conta assi sulla Corato-Barletta.

Smentita la prospettazione accusatoria

La condanna dei due operatori e l’assoluzione dei vertici smentisce così tutta la prospettazione accusatoria per cui insieme alla responsabilità diretta in termini di errore umano dei due dipendenti di Ferrotramviaria vi era anche una responsabilità organizzativa di vertice alla quale riportare i mancati controlli e legata ai mancati investimenti per la sicurezza.