Scontro Usa-Iran, si riaccende la polemica sulle basi Nato in Italia

Un caccia F35 italiano in volo sopra l'Islanda nell’ambito di una operazione Nato (foto Ansa)

L’intervento Usa contro il comandante delle brigate al Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Qassem Soleimani riaccende il dibattito sulle basi Nato in Italia, a cominciare da Vicenza e Sigonella. Sarebbe partito dalla base siciliana il drone che ha colpito il convoglio di auto su cui viaggiava Soleimani.

Non solo: gli Usa hanno deciso di preallertare le proprie truppe di stanza a “Camp Ederle”, a Vicenza. Nel timore di rappresaglie, questi militari potrebbero essere dispiegati in Libano a difesa dell’ambasciata Usa a Beirut. È dunque tornato d’attualità il confronto tra chi sostiene la necessità di ospitare basi con militari Usa in territorio italiano e chi le considera una violazione della sovranità. Non è la prima volta che accade. Senza andare tanto indietro nel tempo, il tema era stato affrontato in occasione della crisi siriana, e ancor prima ai tempi delle operazioni in Bosnia, Serbia e Kosovo.

Cosa prevede il Trattato istitutivo dell’Alleanza Atlantica

Secondo il Trattato istitutivo della Nato (articolo 9), spetta al Consiglio dell’Atlantico del Nord il compito di esaminare le questioni che riguardano il funzionamento del Trattato, ma per la dislocazione dei comandi alleati e delle infrastrutture serve un accordo con lo stato membro ospitante. L’articolo 3 impegna le parti a sviluppare le loro capacità di difesa, individualmente e congiuntamente, e a prestarsi reciproca assistenza per sviluppare le loro capacità di legittima difesa individuale e collettiva.

L’accordo del 1954 e quello del 1995

Il trattato che disciplina lo status delle basi americane in Italia è quello sottoscritto il 20 ottobre del 1954 da Usa e Italia (Accordo bilaterale sulle infrastrutture (Bia) o anche detto “accordo ombrello”. L’accordo individua il tetto massimo delle forze Usa che possono stazionare in Italia. C’è poi un’altra intesa, lo “Shell Agreement”, del febbraio 1995 che regola la presenza dei contingenti militari in Italia e l’uso delle basi: è il Memorandum tra il ministero della Difesa italiano e il dipartimento della Difesa Usa. Questo secondo accordo riguarda le installazioni o le infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia.