Scontro sui vicepremier, negli ultimi 25 anni assenti in metà degli esecutivi Dal 1994 (anno del primo governo Berlusconi) a oggi, su 15 governi, in otto casi il presidente del consiglio è stato affiancato da uno o più vicepremier, in sette casi da nessuno di Andrea Gagliardi

Crisi di governo: il duello sui ministri

Sbloccata la trattativa sull’identikit (Giuseppe Conte) del premier del possibile governo giallorosso, resta un nodo su tutti in questa crisi di governo agostana: quello dei vicepremier. Il Pd considera infatti Conte come esponente 5S e vorrebbe un vicepremier unico, in quota Dem. Il M5S mira a ripetere lo schema giallo-verde: un premier-garante e due vice. Con una terza ipotesi: che alla fine le due parti convergano su un presidente del Consiglio e nessun vice.

Quest’ultimo assetto, se si guarda a ritroso negli ultimi decenni dell’Italia repubblicana, è in realtà una prassi abbastanza diffusa. Dal 1994, anno del primo governo Berlusconi , a oggi, su 15 governi, in otto casi il presidente del consiglio è stato affiancato da uno o più vicepremier, in sette casi da nessuno.

Nella scorsa legislatura né il governo Gentiloni né quello Renzi hanno contato su un vicepremier, mentre l’esecutivo Letta si affidò per questa carica a Angelino Alfano, all’epoca segretario del Pdl nonché ministro dell’Interno oltre che vicepresidente del consiglio. Nessun vicepremier neppure nella legislatura precedente. Non stupisce del resto la mancanza di una figura di rappresentanza e raccordo in un esecutivo come quello Monti (dal novembre 2011 all’aprile 2013) chiamato con il Salva Italia a chiedere sacrifici agli italiani allo scopo di aggiustarne i conti in un momento di grave emergenza per il Paese.