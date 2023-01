Scooter, i 5 modelli più attesi del 2023. Quali sono e quando arriveranno

Dopo le luci del Salone della moto di Milano di novembre, ora tocca ai concessionari, nelle cui vetrine approderanno le novità previste per il 2023. Ecco i cinque modelli più “caldi”, tra il ritorno di Peugeot e il debutto di Honda nell'elettrico, passando per una nuova edizione di un classico come Vespa

