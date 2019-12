SCOOTER / Kymco Like S

Nel 2020 il Like di Kymco arriva nella veste S, Sport, oltre che nella cilindrata 125, anche nelle cilindrate 50 cc e 150 cc. Il Like S è contraddistinto dal nuovo faro anteriore dal design rettangolare, dalla nuova griglia nello scudo anteriore e dalla protezione marmitta. Per lo scooter Taiwanese arrivano anche colori nuovi come il “Tuscan” in foto.