SCOOTER / Piaggio Medley 125-150

Per il 2020 Piaggio Medley preme l'acceleratore sulla sportività, con un frontale totalmente ridisegnato al centro del quale spicca il nuovo elemento verticale, caratterizzato da una griglia tridimensionale a nido d'ape, interpretazione in chiave moderna della classica “cravatta”. Nuove anche le forme del manubrio, che accoglie il nuovo proiettore anteriore full Led e un'inedita strumentazione Lcd digitale. Sul nuovo Piaggio Medley debutta l'ultima evoluzione della famiglia di motori Piaggio i-get, nelle cilindrate 125 e 150 cc: entrambi raffreddati a liquido, con distribuzione a 4 valvole e iniezione elettronica, erogano rispettivamente 11 e 12,1 kW, risultando tra i più potenti della categoria. E arriva anche il sistema di connettività con lo smartphone via Bluetooth, il Piaggio Mia.