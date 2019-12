SCOOTER / Vespa Elettrica 70 km/h

Vespa Elettrica arriverà nel 2020 in versione 70 km/h, che affianca l'originale da 45 km/h. Le maggiori prestazioni di cui è capace Vespa Elettrica 70 km/h (omologata come motociclo) sposano le doti di accelerazione tipiche di Vespa Elettrica mentre l'autonomia rimane pressoché invariata: in modalità Eco, con velocità limitata a 45 km/h, Vespa Elettrica 70 km/h garantisce la stessa autonomia massima fino a 100 km, mentre in modalità Power è possibile percorrere fino a 70 km. Vespa Elettrica 70 km/h si distingue dalla 45 km/h per alcuni dettagli stilistici specifici: la molla dell'ammortizzatore anteriore è verniciata di rosso, tinta che viene ripresa anche sui fregi presenti sulla cover della Power Unit e sulla targhetta “Elettrica”.