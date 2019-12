SCOOTER / Yamaha Tricity

Il Tricity 300 affianca le versioni di 125 e 155 cc. La sospensione anteriore a doppio stelo per ruota e articolazione superiore a quadrilatero deformabile (in alluminio) è simile a quella impiegata dalla Niken, mentre il motore è quello dell'Xmax 300 (292 cc per quasi 30 cv) che apre le porte di tangenziali e autostrade. Spazioso nonostante le dimensioni contenute, il Tricity 300 offre una sella comoda per pilota e passeggero oltre a un vano capiente, in cui entrano due caschi integrali. Il Tricity 300, omologato come triciclo (monta anche l'Abs integrale), si potrà guidare con la sola patente B.