S&P conferma il rating AA della Francia, Scope quello BBB+ sull’Italia

Arrivano due conferme per l’economia europea da parte delle agenzie di rating. S&P si pronuncia sulla Francia e il verdetto all’insegna della stabilità è sorprendente, perché ci si attendeva un downgrade. In linea con le aspettative, invece, la conferma che l’Italia incassa da Scope Ratings.

Nello specifico S&P conferma il rating AA della Francia con outlook negativo. È quanto si legge in una nota, nella quale si stima la crescita francese allo 0,9% nel 2023 e nel 2024.

Scope Ratings invece ha completato la monitoring review per l’Italia. Ne emerge che il rating dell’emittente in valuta locale ed estera a lungo termine e del debito senior non garantito a BBB+/Stable Outlook, mentre quello dell’emittente in valuta locale e straniera a breve termine è S-2/Stabile.

Il rating BBB+/Stabile dell’Italia beneficia di un quadro di politica monetaria e fiscale europea favorevole nell’ambito dell’architettura istituzionale dell’UE e dell’area dell’euro; le dimensioni dell’economia italiana (1,9 trilioni di euro di Pil) e la sua diversificazione che, insieme all’elevato reddito pro capite di circa 32mila euro, alla solidità del settore estero, al moderato indebitamento del settore privato non finanziario e ai buffer del sistema finanziario, favoriscono la resilienza economica; una struttura del debito pubblico favorevole con un costo medio di finanziamento di circa il 3,1% nel periodo 2022-2026 e una scadenza media del debito di circa sette anni, che attenua l’impatto dei crescenti costi di finanziamento; la recente stabilità politica del Paese, data l’ampia maggioranza parlamentare e le prossime elezioni politiche previste. 1% nel periodo 2022-2026 e una scadenza media del debito di circa sette anni, che attenua l’impatto dell’aumento dei costi di finanziamento; la recente stabilità politica del Paese, data l’ampia maggioranza parlamentare e le prossime elezioni politiche previste per il 2027.