Scope Ratings: rischio Italia «gestibile». Così il mercato dimentica lo spread

È lo spread fra BTp e Bund il grande «assente» in questa fase di elevata tensione sui mercati e anche sul piano più strettamente politico. A meno di una settimana dal voto il parametro di riferimento per misurare la «febbre» all’Italia si mantiene sui livelli di sostanziale equilibrio visti l’ultimo mese (lunedì ha chiuso a 227 punti base) in barba a tutti i timori della vigilia. Gli investitori sembrano infatti concedere una tregua momentanea al nostro Paese, in attesa da una parte di capire i futuri...