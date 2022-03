Scoperta Earendel, la stella più lontana dell’universo

Stella singola o gruppo di stelle?

Se è ancora un poco ostico proviamo a dirla così, per la strepitosa teoria formulata da Einstein, lo spazio e il tempo sono fra loro dipendenti, formano, se vogliamo visualizzare, una specie di tessuto, con ordito e trama. Il tutto esiste semplicemente perché le masse, come pianeti, stelle e galassie, si collocano sopra di lui, come una boccia sopra appunto un tessuto. Fra noi e l'oggetto stellare appena scoperto, si mette di mezzo un ammasso di galassie, ovvero una concentrazione di decine di galassie in uno spazio ristretto, sempre parlando di distanze cosmiche, e ogni galassia contiene, come la nostra, 100 miliardi di stelle. A questi livelli, anche facendo i conti a spanne come stiamo facendo, l'attrazione gravitazionale di tutta quella massa è spaventosa e devia la luce, amplificandola e facendoci vedere quello che c'è “dietro”. Per questo riusciamo a vedere questa nuova lontanissima stella, anzi vediamo lei e due altre immagini spurie create dallo stesso effetto. Ora si tratta di capire se il puntolino pallido scoperto grazie ad Hubble sia veramente una sola singola stella o un piccolo gruppo di stelle: grandi passi avanti nella scienza richiedono conferme.

Lo studio delle stelle più antiche

La scoperta non ha solo il valore di un record che ha scalzato alla grande il precedente, ma ha anche un altro importante valore scientifico e apre un nuovo campo di ricerca, del tutto inesplorato, anzi, finora, non esplorabile. È quello dello studio delle primissime stelle, che gli astronomi chiamano Popolazione III, che sarebbero composte praticamente solo da Idrogeno ed Elio, gli elementi chimici più semplici esistenti fin dal Big Bang. Potrebbero essere queste stelle molto, molto vecchie che hanno elaborato i primi elementi chimici da cui si sono formate le altre più giovani, che a loro volta hanno elaborato al loro interno gli elementi chimici, come il calcio per esempio, che sta alla base delle nostre ossa.

Insomma portiamo la storia dell'universo dentro la nostra pelle, e Earendel ci aiuterà a capire ancora meglio come siamo arrivati a questo punto.