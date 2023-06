Onde gravitazionali: la scoperta che rivela il respiro dell’universo

I risultati dell’EPTA si confrontano con una serie di pubblicazioni oggi annunciate in parallelo da altre collaborazioni in tutto il mondo.

«L'insieme di dati dell'EPTA è straordinariamente lungo e denso ed ha permesso di ampliare la finestra di frequenza in cui possiamo osservare queste onde - fa sapere Alberto Sesana professore all’università Milano Bicocca - permettendo una migliore comprensione della fisica delle galassie che si fondono e dei buchi neri super massicci che esse ospitano». Nataliya Porayko, ‘visiting researcher' all'Università di Milano-Bicocca tuttavia sottolinea che «una regola d'oro in fisica per conclamare la scoperta di un nuovo fenomeno è che il risultato dell’esperimento abbia una probabilità di verificarsi casualmente meno di una volta su un milione». Il risultato riportato da EPTA - così come dalle altre collaborazioni internazionali - non soddisfa ancora questo criterio, infatti c'è ancora circa una probabilità su mille che fonti di rumore casuali cospirino per generare il segnale. C’è poi l’altra faccia della ricerca e riguarda il progetto dell’Einstein Telescope.

«L’astronomia gravitazionale alle frequenze più basse (nanohertz) con le pulsar è complementare al programma degli interferometri terrestri come LIGO, Virgo, e in futuro ET che puntano a frequenze più alte (decahertz) - conclude Michele Vallisneri -. Mentre la prima rivela i buchi neri supermassivi ed effetti cosmologici esotici, i secondi studiano la ricchissima fenomenologia dei buchi neri stellari e delle stelle di neutroni. Così come sondiamo l’universo utilizzando parti diverse dello spettro elettromagnetico (da onde radio al visibile ai raggi gamma), così vogliamo estendere la “finestra” gravitazionale a tutte le frequenze, per esplorare tutti gli aspetti dell’universo oscuro».



