Scoppia la bolla Npl? Thriller per le garanzie statali, recupero crediti in crisi

Ora che i Tribunali sono riaperti, che l’economia cresce e che il mondo torna alla normalità, per le cartolarizzazioni di crediti in sofferenza (Npl) garantite dallo Stato arriva il momento di guardare in faccia alla realtà. Perché i nodi stanno venendo al pettine: delle 26 operazioni censite da Scope Ratings, ben 17 hanno performance peggiori rispetto a quanto previsto nei Business Plan originari. Alcune sono sotto anche più del 50%. Questo significa che le società di recupero-crediti (i cosiddetti...