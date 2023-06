Scoppia la 'guerra delle antenne': Cellnex e telco contro Comune di Roma e Bai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle parole sono passati ai fatti: la tower company Cellnex e gli operatori telco, critici sul bando del Comune di Roma per la copertura 5G e wi-fi, hanno presentato una serie di ricorsi al Tar del Lazio che, per il momento, non ha ravvisato l'urgenza e quindi ha deciso di andare direttamente al giudizio di merito a ottobre. La richiesta è di annullare il bando, esito di un partenariato pubblico-privato con la società americana Bai Communications (guidata in Italia dall'ex manager di Tim, Luca Luciani...