Scoprire una nuova dimensione per il palato: in viaggio fra vini, pesce e formaggi

Dal clima Mediterraneo del Garda alle Dolomiti che qui, a sorpresa, cullano ai loro piedi le vigne. Un viaggio nei sapori del Trentino è un percorso che abbraccia idealmente le materie prime dell'Italia intera, dal pesce di lago condito con l'olio gardesano ai formaggi d'alpeggio. Filo conduttore la natura, come racconta l'incessante ricerca di Alessandro Gilmozzi , chef stellato di El Molin a Cavalese. Il suo menu è una sinfonia di boschi, montagne e torrenti e unisce licheni, resine ed erbe aromatiche colte all'alba. Persino le gocce di rugiada, nascoste nella piccola pasticceria. Gilmozzi, che a Cavalese gestisce anche una pizzeria gourmet, mentre ha ceduto ai fidati Nicolò Zampieron e Manila Mauroni il bistrot, un piano sopra al ristorante, è il primo dei nostri ambasciatori del gusto in terra trentina.

Un piatto di Alessandro Gilmozzi.

«Parlare di materie prime e territorio sembra quasi troppo facile in una terra così generosa e varia, ma è quella la base della mia ispirazione. Il mio lavoro è prendere un profumo e dargli corpo. La neve, il fieno, i caseifici, l'erba bagnata, tornano nei piatti per un incrocio di sensazioni». Come per il risotto impreziosito da foglie di geranio. O per la palla di neve, una meringa al sambuco e betulla, eterea nell'aspetto e nei sapori. Non è raro imbattersi nello chef mentre raccoglie licheni ed erbe. E insieme a lui potreste incontrare anche Marco Nones, artista e scultore, che cerca resina di abete e radici per creare opere d'arte ambientale. Direttore artistico di RespirArt, uno dei parchi d'arte più alti del mondo; lo ammirate a Pampeago, 2.200 metri sul mare, con 29 installazioni lungo un giro ad anello di tre chilometri.

Non è avara di meraviglie anche l'attigua Val di Cembra, candidata per l'arte dei muretti a secco a patrimonio Unesco. Qui la viticoltura è eroica, le vigne crescono abbarbicate ai monti e la terra va rubata palmo a palmo e trattenuta con le pietre disposte ad arte, che punteggiano i fianchi delle montagne come una bianca collana. Ed è vivace la proposta enoturistica grazie a un gruppo di giovani viticoltori, i Cembrani Doc , che hanno unito le forze organizzando eventi e degustazioni e vendendo le loro bottiglie in un sito condiviso. Ma anche creando due etichette di bianco e rosso dove confluiscono ogni anno i migliori vini di ogni produttore: Riesling e Müller-Thurgau per il bianco, Schiava e Lagrein per il rosso. Il nome, 708 km, richiama la lunghezza totale dei muretti che caratterizzano il territorio. Restrizioni permettendo, sul sito si possono prenotare le visite guidate e le degustazioni (non perdete Villa Corniole , con la sua barricaia e una terrazza che spazia all'infinito sulla valle). Il 31 luglio è tutto pronto per l'annuale celebrazione Baiti en festa, mentre se preferite pensare all'autunno, è già possibile prenotare un posto sui terrazzamenti per partecipare alla prossima vendemmia.

Volete proseguire la degustazione con qualcosa di più forte? Il Trentino è patria di grappe spettacolari e custodisce un'antica tecnica di distillazione. Sempre in Val di Fiemme trovate L'Ones che crea grappe e distillati al cirmolo, un cumino montano e al fieno (possibili le visite al laboratorio). Storica la Distilleria Bertagnolli a Mezzocorona, che esalta i vini della zona: grappa di Teroldego e di Moscato giallo, ad esempio, e una linea di liquori vintage, la 1870, per celebrare la sua lunga vita. Marzadro , a Nogaredo, a fianco alle tipiche grappe con erbe montane, ne produce una particolare versione affinata in anfora e unisce due realtà trentine – la grappa, appunto, e l'olio d'oliva – con Olia del Garda. Olive macerate a freddo nella grappa con cannella, chiodi di garofano e buccia di limone creano un liquore sorprendente, amaro ma fruttato (sul sito si prenotano anche le visite guidate). Se è la grappa che vi ispira, aggiungete una tappa a Santa Massenza, paesino incantato sulle rive dell'omonimo lago, che con i suoi 150 abitanti e cinque distillerie, vanta una densità di alambicchi pressoché unica al mondo.

Una vista delle cantine FERRARI, che ha imposto il Trento doc allʼattenzione nazionale e internazionale.

BOLLICINE DI MONTAGNA Di incomparabile freschezza, croccante come le mele trentine e allo stesso tempo cremoso e rotondo grazie alla maestria dell'affinamento sui lieviti. Il metodo classico Trentodoc si è rapidamente imposto come uno degli sparkling più amati in Italia anche grazie alla forza mediatica di Cantine Ferrari , che ha da poco siglato una partnership di grande visibilità con la Formula 1 e si è posizionata al primo posto nella classifica Global Wine Brand Power Index 2021 di Wine Intelligence. Sono 800 gli ettari dedicati alla Doc Trento, per quattro vitigni – Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco, Pinot Meunier – e 57 case spumantistiche parte dell'Istituto Trentodoc che ha messo online un'app gratuita (da scaricare su AppStore e GooglePlay), ricca di consigli, percorsi, abbinamenti e possibilità di visite in cantina. Tra tanta scelta, due suggerimenti: non perdete Cantina Romanese che, da circa dieci anni, sperimenta l'affinamento sul fondo del lago di Levico per il suo spumante Lagorai, Chardonnay in purezza a dosaggio zero. Una chicca di sole 2mila bottiglie all'anno, maturate per due anni nel buio e nel silenzio del lago, per un'evoluzione aromatica più ricca e complessa grazie alle basse temperature dell'acqua. E oltre agli aperitivi in cantina, su prenotazione, per le coppie c'è la gita in barca con calice di bollicine e finger food. Gli sportivi, invece, apprezzeranno particolarmente Moser  : una parte della sala degustazione è una mostra dei cimeli di Francesco Moser, recordman dell'ora. Degustare il loro Brut 51,151, prodotto per la prima volta nel 1984 in omaggio al record di Città del Messico, guardando proprio quella bici lì, è un'esperienza da non mancare.