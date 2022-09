Scoprire The Embassy, dove il viaggio è importante quanto la destinazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Elena Soboleva e Ronald Rozenbaum sono una coppia di spicco del mondo dell'arte. Il loro modo di collezionare è guidato da una visione fresca e innovativa, che si misura direttamente con l'arte digitale e il fenomeno del mercato online. Elena dirige il team Global online sales di David Zwirner, supervisionando la programmazione e la strategia per i canali di vendita digitale della galleria. Si occupa di mostre online, livestream globali, funzioni WeChat e presentazioni virtuali. Ronald dirige Entrasite, una società di fusioni e acquisizioni, e Prometheus Capital, un fondo di investimento immobiliare a Bruxelles che opera sull'area del Benelux. È un avido lettore e un appassionato collezionista. Elena e Robert si sono incontrati a Bruxelles: lei, allora curatrice per la società di intermediazione artistica online Artsy, era in visita alla fiera Art Brussels. La comune curiosità li ha uniti fin dal primo momento. Sono diventati compagni di vita e poi genitori e oggi continuano a condividere visioni e progetti nel segno dell'arte.

Elena Soboleva e Ronald Rozenbaum ritratti con la figlia Arcadia.

Ronald, qual è stato il tuo primo acquisto? E l'ultimo?

Loading...

Un collage da pavimento di Sterling Ruby. È un'opera che abbiamo posizionato nella nostra camera da letto a Bruxelles. Ogni giorno ci ricorda la capacità di visione degli artisti e alimenta la nostra speranza di poter accedere a questa dimensione. L'opera racchiude il caos in una cornice. Da allora, abbiamo iniziato a collezionare in modo più ampio: lavori storicizzati e altri più contemporanei, permanenti o effimeri. Alcuni anni fa abbiamo aperto The Embassy , uno spazio per collezioni private in un ex consolato. L'acquisto più recente è una scultura di June Crespo, un'artista che abbiamo scoperto all'ultima Biennale di Venezia.

Come si inizia a collezionare?

RR: Secondo noi occorre seguire l'effetto Dunning Kruger, ma al contrario, e conoscere i propri bias cognitivi. All'inizio si apprende poco e si tende rapidamente a diventare troppo sicuri di sé; è invece importante rimanere umili e continuare a imparare. Una volta che le conoscenze e l'occhio si affinano e si comprendono i propri limiti, si può iniziare a sviluppare la consapevolezza giusta per collezionare. Per noi, la lettura delle opere d'arte è fondamentale. Non importano il formato o la tecnica quanto la volontà di andare oltre la semplice immagine. Dal momento che molta della grande arte poggia su una struttura concettuale, scavare più a fondo è necessario. Siamo abbonati a riviste come Spike, Elephant, Mousse e amiamo documentarci attraverso nuove forme di critica d'arte come The Drunken Canal e Manhattan Review.