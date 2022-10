Scoprire il volto meno conosciuto di Roma con Camilla Nesbitt

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le passeggiate lungo il Tevere, l'incontro straordinario tra Impero e Barocco, Augusto e Caravaggio. Poi Cinecittà, l'Appia Antica e la crostata di visciole del Ghetto. Roma, per me, è tutto questo. Una città scenografi ca che in autunno esprime al massimo la propria bellezza. Quando i miei fi gli erano piccoli, passeggiando per via Giulia, mi divertivo a raccontare loro della leggendaria rivalità tra Bernini e Borromini: ogni angolo, ogni vicolo, era uno spunto per nuovi aneddoti.

L'ingresso storico di Cinecittà. ©Andrea Martella

Oggi, nei fine settimana, mi piace sedermi per un caffè al bar Vyta di piazza Farnese. Lo chiamo “il mio ufficio nel weekend”: mi fermo, leggo i giornali, lavoro. È il mio angolo di pace: davanti agli occhi, l'eleganza rinascimentale di Palazzo Farnese, alle mie spalle Campo de' Fiori, con i suoi banchi colorati e il vociare allegro. Nell'aria, il profumo di pizza bianca, la più buona di Roma, quella dello storico Forno Campo de' Fiori. Parte da qui una delle mie passeggiate preferite nel cuore della Città Eterna.

Il Forno Campo de' Fiori. ©Alessandro Felici

Da Campo de' Fiori, percorro via dei Giubbonari e faccio subito una sosta da Roscioli, una salumeria con cucina, dove compro affettati, formaggi e conserve. Attraverso poi via Arenula e mi ritrovo nel Ghetto, un luogo magico, dal fascino incontaminato. Mi colpisce, ogni volta, la lunga fi la di fronte al Forno Boccione: qui due anziane signore preparano biscotti e deliziose crostate di visciole. Nella stessa strada – via del Portico d'Ottavia – si trova anche Limentani, uno dei negozi più antichi di Roma, specializzato nella vendita di porcellane, cristalli e vasellame, dove ho comprato molti dei miei servizi di piatti.

Un piatto di spaghetti alla carbonara del ristorante Roscioli. ©Maurizio Camagna

Che sia al Ghetto o in altri rioni, mi fa sempre piacere fare acquisti nelle botteghe della mia città, scoprirne di nuove e tornare in quelle storiche. Una chicca? La Farmacia di Santa Maria della Scala, a Trastevere: è la più antica di Roma e d'Europa. Ci sono ancora i vecchi alambicchi con i preparati artigianali. Un luogo incredibile! Tra i negozi di abbigliamento che preferisco c'è Delfina, in via dei Banchi Nuovi: vende meravigliosi costumi da bagno, golf e vestitini. A due passi da piazza del Popolo, si trova invece Ciuri Fiori, un'altra tappa obbligata delle mie passeggiate romane dove compro fiori stupendi, che sono opere d'arte.