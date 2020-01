Scorporo degli investimenti green, una partita da giocare in Europa

Il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni (foto Reuters)

Il convoglio si è messo in moto, e ora la palla è nel campo dei singoli governi che avranno l’opportunità di mettere in campo progetti infrastrutturali da far approvare a Bruxelles, all’interno dell’ambizioso programma che nell’arco di dieci anni dovrebbe mobilitare ben 1.000 miliardi sul versante dell’economia verde e della transizione energetica.

Un’opportunità - questa del Green new deal - da cogliere al volo per un paese come l’Italia che ha assoluta necessità di spingere sul pedale degli investimenti produttivi per provare a invertire un ciclo economico relegato a tassi di crescita da “zero virgola”.

L’ipotesi di una revisione delle regole relative agli aiuti di Stato

Per agevolare il ricorso a investimenti sostenibili – ha osservato il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni – potrà essere necessario rivedere la normativa relativa agli aiuti di Stato, aprendo al tempo stesso una discussione in sede europea per verificare se sussistano o meno le condizioni per qualificare in modo diverso la spesa pubblica diretta a questo fondamentale settore dell’economia. In sostanza, si tratterebbe di valutare l’eventuale scorporo (in tutto o in parte) degli investimenti in infrastrutture “green” dal calcolo del deficit.

Il sostanziale diniego di Bruxelles

Una linea di azione che può contare sul sostegno del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Finora da Bruxelles è giunto un sostanziale diniego. Nell’evidente esigenza di non esasperare il confronto con i paesi più “rigoristi”, contrari a concedere “eccezioni” all’attuale disciplina di bilancio per favorire i partner ritenuti a torto o a ragione più propensi a non rispettare i parametri europei, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è detta contraria a questa sorta di mini golden rule. Nessuno scomputo degli investimenti verdi dal calcolo del deficit, in poche parole.

L’opposizione dei paesi nordici

La posizione di paesi del calibro di Olanda, in parte anche Germania, Finlandia e dell’asse dei “nordici” in contrapposizione ai paesi del Sud d’Europa rischia di risultare inconciliabile. Per questo occorrerà un’attenta opera di mediazione che passi dai vari governi, ma anche dai vertici della Commissione nonché dall’Europarlamento.