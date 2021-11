Scorta di energia (e cura) alle terme

Spostandosi verso la montagna, sono le Terme di Comano, in Trentino, a invitare, con i Winter in Spa, a un “breathwalking” d’inverno combinato a un ingresso giornaliero al Grand Hotel Terme di Comano. La Val di Fassa con le sue Terme Dolomia di Pozza di Fassa si distingue per i bagni di calore con vista sui tramonti dolomitici e per le ciaspolate nella neve che terminano con un thermal drink e finger food a km0. Agli sportivi hanno pensato le Terme di Pejo con fanghi e trattamenti defaticanti. Così anche il Bad Moos della Val Fiscalina, in Alto Adige: il suo bagno di zolfo aiuta a rilassare e distendere i muscoli. Alpine Experience anche per il QC Terme di Bormio (che include adesso anche il vecchio Albergo liberty Vette Alpine, del 1924, rilanciato con 15 suite con il nome di Villa Bagni di Bormio) per un pacchetto che prevede l’accesso illimitato al percorso termale direttamente dalla camera, in accappatoio.

Benessere dall’Emilia alla Puglia

Al T-Spatium, il centro benessere delle Terme di Tabiano, in Emilia, le cui acque sono ad altissimo contenuto di idrogeno solforato, tra i più alti in Europa, «lo scrub con i sali - suggerisce la Spa manager Soili Rainieri - pulisce, rigenera le cicatrici, aiuta il trofismo cellulare. L’Immersione in acqua delle mani aiuta a rigenerare i tessuti sottoposti in questo periodo a continua sanificazione. A Tabiano usiamo il fango termale anche direttamente sul cuoio capelluto per curare le dermatiti. Per rigenerare la pelle del viso, da tutelare in autunno perché esposta a vento e primi freddi, basta fare un aerosol: le particelle raggiungono anche le guance». All’insegna della rigenerazione autunnale anche lo scrub alla castagna e il trattamento ossigenante alle argille delle Crete Senesi del Thermal Retreat Fonteverde a San Casciano dei Bagni.

Le Terme di Saturnia Natural Destination puntano sulla miscela di fanghi, trattamenti detox e passeggiate mattutine. La polla sulfurea da cui sgorga a 37,5° l’acqua termale va a finire direttamente nella grande piscina del resort. Il bagno qui è con vista sulle colline e i pini marittimi della Maremma.

Cambia invece la scenografia alle Terme di Margherita di Savoia, in Puglia, con il suo lido affacciato su una spiaggia Bandiera Blu, dove il fango, di un insolito colore rossastro, matura con le “acque madri” delle Saline, particolarmente efficaci nei trattamenti anticellulite e osteoarticolari. Anche qui, in passeggiata, dopo aver “preso le acque”, cercate la specificità del terroir.