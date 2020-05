Scorte da Coronavirus? Ecco come conservare il cibo a lungo senza alterarlo

Abbattitore Irinox Fresco

Di tutti questi strumenti da chef sono disponibili versioni domestiche con differenti prestazioni. Per esempio, per chi è solo o per la coppia, Nital ha lanciato Food Saver 92X, un apparecchio portatile, ricaricabile, che crea il sottovuoto con un solo tasto in sacchetti in modo molto rapido e facile e ad un costo di appena 54 euro. I sacchetti possono poi essere messi in forno (anche a microonde), usati più volte e lavati in lavastoviglie.

Frullatore sottovuoto di Kuvings

Chi ha bambini piccoli e deve fare pappe, purea, zuppe o cercare di far mangiare la frutta ai ragazzi c’è un apparecchio molto utile: il frullatore-sottovuoto SV-50 di Kuvings. Evita che la frutta e il frullato si anneriscano – come accade sempre – obbligando a consumare subito il preparato: mentre il frullatore funziona, una pompa estrae quasi tutto l’ossigeno dal contenitore. Che poi potrà restare in frigo o nel freezer congelato.



Berkel homeline

Infine la novità più golosa: riuscire a mantenere intatti con il loro intenso profumo i nostri affettati made in Italy, i migliori: l’italiana Berkel propone una delle sue affettatrici di alta qualità e precisione per preparare qualsiasi tipo di salume e poterne fare una ricca riserva da conservare senza che le fette si alterino, senza che inacidiscano o ingialliscano: e, subito, un piccolo ma potente sottovuoto Berkel estrae l'ossigeno da speciali sacchetti di diverse dimensioni. Da congelare, da tenere in frigo, oppure, se si tratta di carne da cuocere, adatti alla cottura a vapore o in acqua. E lavabili in lavastoviglie.

Solo così con questa mini-filiera da...droghiere possiamo finalmente acquistare porzioni consistenti di prosciutto, salami, salsicce o speck (a prezzi ottimi) senza gettar via cibo prezioso e soprattutto consumare quando si vuole un alimento intatto nella sua freschezza e nel suo valore nutritivo.