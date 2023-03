Scorte strategiche di greggio ai minimi negli Usa: è preoccupante?

Non è stato prolungato per ragioni di sicurezza nazionale ed opportunità politica. Tuttavia, il ripristino atteso non è stato avviato ed il governo paventa ulteriori rilasci per contrastare eventuali fiammate del prezzo del greggio; lo stock SPR è a un livello pericolosamente basso?

Il rilascio è ancora possibile per motivi di emergenza

Secondo gli analisti del settore, nonostante lo stock ai minimi, sono ancora possibili strategie di rilascio delle riserve per motivi di emergenza, anche se a ritmi più lenti di quelli osservati nell'ultimo anno. Solo sotto i 122 mb la capacità di prelievo del governo USA potrebbe essere significativamente compromessa. Con l’attuale inventario, prelievi massimi di oltre 4 mb/g potrebbero ancora essere raggiunti per circa 60 giorni in caso di emergenza. Ovviamente, questo ritmo è circa la metà di quanto era possibile ottenere alla fine del 2020, quando la capacità era di oltre 4 mb/g per 120 giorni.

Per capire meglio, è necessario inserire nel quadro d'insieme anche le scorte di petrolio greggio commerciale. Dopo un lungo periodo di declino, gli stock commerciali sono di nuovo in rapida crescita (barre gialle) e possono fornire un certo supporto per soddisfare la domanda interna. I livelli record di SPR del 2010 vanno inquadrati in un contesto storico diverso, dove la produzione interna USA era in declino da diversi decenni e non esisteva un'industria nazionale di shale oil.

Oggi una produzione diversificata onstream che raggiunge i 13 mb/g, fornisce un robusto cuscinetto alla necessità strategica di significativi volumi di stoccaggio SPR. Guardando ai livelli generali di inventario, sia commerciali che strategici si nota un quadro più equilibrato, anche se senza dubbio al di sotto della media quinquennale.

Il governo USA può ancora sparare alcuni colpi per tenere a bada il prezzo del petrolio.