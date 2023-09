Campi Flegrei, sciame sismico: scossa di magnitudo 4.2. Scuole chiuse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. L’ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

La zona dei Campi Flegrei da tempo è al centro di uno sciame sismico. La scossa registrata alle 3.35 è tra le più alte verificate nelle ultime settimane. A Napoli - da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte - in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi secondi oltre che dalle sirene degli allarmi che si sono messe in azione. Scosse di minore intensità, magnitudo 2 e 2.2, erano state registrate anche nella tarda serata di ieri sempre con epicentro i Campi Flegrei. A Pozzuoli, in via precauzionale, sono state chiuse le scuole.

Per consentire le dovute verifiche sulla rete ferroviaria dopo la forte scossa di terremoto registrata nella notte a Napoli e provincia la circolazione dei treni da e per il capoluogo partenopeo è stata sospesa in via precauzionale dopo le prime scosse. Poi la circolazione dei treni è ripartita, con inevitabili ritardi.

Al momento della scossa delle 3,35 - si apprende da Ferrovie dello Stato - nessun convoglio era in movimento sulla tratta interessata dal sisma.

In ogni caso, si va verso il ripristino graduale della circolazione. Da poco, infatti, è stato riattivato il binario verso Roma che consentirà nell’immediato la partenza dei treni ad alta velocità fermi dalle 5 e a seguire, progressivamente, anche di tutti gli altri convogli regionali. Semaforo verde anche per la linea 2 della metropolitana di Napoli: riaperta la tratta Campi Flegrei-Pozzuoli in entrambe le direzioni di marcia.