Scossa di terremoto nella notte vicino a Firenze, magnitudo 3,7

Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 nella notte del 13 maggio vicino a Firenze. Non sono stati segnalati al momento danni a persone. La scossa è stata rilevata intorno alle 23:12 dall’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato in provincia di Firenze, a 3 km da Impruneta, circa 13 km a sud di Firenze, a una profondità di circa 8 km. L’evento è stato localizzato nell'area del Chianti fiorentino dove - ricorda l’Ingv - dal 2 maggio scorso è in corso una sequenza sismica con numerosi eventi, alcuni dei quali sentiti anche nella città di Firenze.