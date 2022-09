Scosse di terremoto in Emilia, Marche e Liguria, nessun danno

La linea ferroviaria Porto d’Ascoli-Ascoli Pieno, dove la circolazione era stata sospesa a scopo precauzionale dopo le scosse di terremoto della tarda mattinata, è stata riaperta dopo le opportune verifiche alle strutture. Alle 13:57 è stata riattivata la tratta Porto Ascoli-Offida e alle 15.07 anche quella Offida-Ascoli Piceno, con la ripresa della normale circolazione. Sono stati limitati quattro treni regionali.

Le scosse nell’entroterra ligure

La seconda serie di scosse della giornata sono state stata registrate nella zona di Genova intorno alle 15.39. Il sisma registrato dall’Ingv aveva una magnitudo da 3.9 a 4.4. Ai piani alti degli edifici la scossa è stata avvertita in modo molto forte e sono tremati i vetri delle finestre, in particolare nell’entroterra di Genova e del Levante, a Bargagli, Davagna e Torriglia. Il movimento tellurico ha sorpreso anche i turisti della riviera di levante, da Portofino a Sestri Levante, sia quelli che si trovavano negli alberghi ai piani più alti sia chi era in spiaggia. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada, ma non sono segnalati danni.

Traffico ferroviario sospeso tra Genova e La Spezia

Come già in mattinata nelle Marche, le Ferrovie hanno sospeso per precauzione il traffico ferroviario sulla linea Genova-La Spezia. Al momento i convogli non circolano tra Genova Brignole e Santa Margherita Ligure dopo che i sistemi informatici hanno inviato delle allerte alla centrale operativa. È in corso anche una ricognizione lungo la linea dei tecnici di Rfi per verificare che gli impianti siano a posto.

In seguito alle scosse la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Anche in questo caso, dalle prime verifiche effettuate, il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni.

“Al momento non mi risultato né feriti né danni , sto girando per il paese per verificare di persona”, ha spiegato Sergio Casalini sindaco di Bargagli, Comune dove si colloca l’epicentro del terremoto. “Ero a casa e ho sentito una scossa fortissima, tutto ha iniziato ad oscillare e i soprammobili sono caduti - ha aggiunto - per fortuna nessun danno ma solo tanto spavento. Sono scioccato”.