Scouting di nuovi fornitori: l’Intelligenza Artificiale ci aiuta così

Il Natural Language Processing può supportare la ricerca di informazioni dettagliate su un fornitore specifico su più fonti di dati, strutturati e non strutturati, e consente di estrarre conoscenza da testi in vari formati. Attraverso ricerche semantiche, è possibile analizzare in pochi minuti il contenuto dei siti web del potenziale fornitore, tutte le notizie relative alle sue attività, e tutti i documenti utili per la valutazione, quali il bilancio o altri documenti relativi a reputazione e solvibilità. Questa tecnologia può essere utilizzata per popolare un database in tempi brevissimi con tutte le informazioni più interessanti.

Il Natural Language Processing può essere utilizzato per estrarre dati dai fogli Excel raccolti nei database aziendali, e allinearli a una classificazione standard, attraverso un motore di analisi semantica. La raccolta delle informazioni può essere migliorata attraverso l’analisi di immagini e video.

Le soluzioni di Image Processing permettono di estrarre dati non strutturati da fonti di immagini e di convertirli in dati strutturati. I dati nascosti nelle immagini possono essere sfruttati per definire le specifiche tecniche del prodotto richiesto al nuovo fornitore o per ottenere informazioni sul fornitore stesso, attraverso l’estrapolazione di mappe, foto e video. Questi dati completano le informazioni ottenute da fonti più strutturate, e ne supportano l’elaborazione intelligente nella formulazione dei punteggi sintetici per la valutazione del fornitore.

Per calcolare questi punteggi l’IA può utilizzare diversi parametri, come dati economici e finanziari, ma anche indicatori sociali e ambientali che vengono spesso elaborati grazie a soluzioni di image processing. Vengono presi in considerazione anche fattori di rischio, come i rischi geografici e politici. Questo approccio può aiutare le organizzazioni a ridisegnare la loro base di fornitura, supportando decisioni accurate di scouting.

Un’altra applicazione dell’Intelligenza Artificiale nello scouting dei fornitori è rappresentata dai Sistemi di Raccomandazione. I sistemi di raccomandazione supportano la scelta del miglior fornitore, o gruppo di fornitori, identificando il più adatto in base ai dati raccolti durante la fase di addestramento dell'algoritmo di Machine Learning. Pertanto, il sistema si basa su dati storici per comprendere le preferenze dell’organizzazione e definisce cluster di fornitori che rispondono ai criteri di scelta.