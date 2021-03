Scozia, assolta la premier Sturgeon: non violò le regole

2' di lettura

La settimana di fuoco è iniziata nel migliore dei modi per Nicola Sturgeon: la premier scozzese è stata esonerata dalle accuse di avere violato il codice ministeriale di condotta e potrà affrontare il voto di fiducia in Parlamento a cuor leggero.

Le conclusioni dell’indagine indipendente

L’indagine indipendente condotta dal giudice James Hamilton, ex procuratore capo irlandese, ha concluso che la Sturgeon non ha dato informazioni fuorvianti al Parlamento di Holyrood e «non ha infranto le regole del codice ministeriale in alcun modo». Le regole prevedono che chi viola il codice debba rassegnare le dimissioni.

Nessun resoconto fuorviante al Parlamento

La premier era accusata di avere dato un resoconto fuorviante al Parlamento su quando era stata informata delle accuse di molestie sessuali contro Alex Salmond, suo predecessore alla guida dello Scottish National Party (Snp) e del Governo scozzese. La Sturgeon avrebbe minimizzato quanto in realtà sapesse sulla tempesta che stava per abbattersi sulla testa del suo méntore politico nel 2018.

Il rapporto di 61 pagine di Hamilton, che era stato incaricato di far luce sull’intricata vicenda nel 2019, ammette che «la narrativa degli eventi data dalla premier al Parlamento è stata incompleta», ma solo perchè non si ricordava alcuni dettagli.

«Queste conclusioni sono ufficiali, definitive e indipendenti - ha detto ieri la Sturgeon dopo il verdetto -. Ho sempre cercato di agire con integrità e nell’interesse pubblico».