Scozia, rilasciata ex premier Nicola Sturgeon dopo l’arresto

Anche Colin Beattie, tesoriere del partito, era stato fermato e interrogato nell’ambito della stessa inchiesta il 18 aprile e successivamente rilasciato in attesa di ulteriori indagini.

Il focus delle indagini della polizia è in particolare su come siano state spese 600mila sterline destinate alla campagna per l’indipendenza della Scozia.

L’Snp ha “collaborato pienamente con questa indagine e continuerà a farlo”, tuttavia non è opportuno affrontare pubblicamente alcuna questione mentre l’indagine è in corso”, ha fatto sapere il partito.

Sturgeon, come detto, si era dimessa inaspettatamente a febbraio dopo 8 anni alla guida dello Scottish National Party (Snp) e prima ministra del governo semi-autonomo scozzese. Aveva motivato la scelta dicendo che era il momento giusto per lei, per il suo partito e per il suo Paese di lasciare il posto a qualcun altro.

Prima donna a capo del governo scozzese, Sturgeon ha portato il suo partito a dominare la politica scozzese e ha trasformato l’Snp da partito per lo più monotematico in una forza di governo dominante con posizioni sociali liberali.

Ha guidato la formazione durante tre elezioni nel Regno Unito e due elezioni in Scozia e ha retto il timone della Scozia attraverso la pandemia di coronavirus, ottenendo elogi per il suo stile di comunicazione chiaro e misurato.