Scozia, vincono gli indipendentisti Snp ma manca la maggioranza assoluta

Quarta vittoria elettorale consecutiva per gli indipendentisti dell'Snp, il Partito nazionale scozzese guidato da Nicola Sturgeon nel cruciale voto della Scozia alle consultazioni locali britanniche, ma niente maggioranza assoluta al Parlamento di Edimburgo. Secondo i calcoli della Bbc, i secessionisti, che miravano a questo obiettivo per dare maggior forza alla richiesta di un referendum bis sull'addio a Londra finora negato dal governo centrale di Boris Johnson, ottengono 63 seggi come nel 2016. Sufficienti a garantirsi anche la guida del prossimo governo locale, ma non a toccare quota 65 che avrebbe dato loro il 50% più uno dell'assemblea.

Sturgeon, ora nulla giustifica un no al referendum

La first minister e leader dell'Snp Nicola Sturgeon ritiene che «non ci sono giustificazioni» che possano impedire un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Commentando i risultati elettorali, Sturgeon ha detto, citata dai media britannici, che nel Parlamento scozzese c'è «senza alcun dubbio una maggioranza pro-indipendenza».

