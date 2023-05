Scrittori vs studios, scontro anche sull’uso dell'Intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per decenni gli scrittori di Hollywood hanno scritto sceneggiature di fantascienza con macchine che conquistano il mondo. Ora stanno lottando per assicurarsi che l’Intelligenza artificiale non prenda il loro posto di lavoro. La Writers Guild of America sta cercando quindi di limitare l’uso dell’intelligenza artificiale nella scrittura di sceneggiature cinematografiche e televisive. Gli studios hollywoodiani, che stanno lottando per rendere redditizi i servizi di streaming e che hanno a che fare con la contrazione degli introiti pubblicitari, hanno respinto l’idea, affermando che sarebbero aperti a discutere di nuove tecnologie una volta all’anno, secondo la union.

Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, la disputa sull’Ia (Intelligenza artificiale) è una delle numerose questioni che hanno portato gli sceneggiatori di Hollywood a scioperare a partire da lunedì 1 maggio, promuovendo la prima astensione dal lavoro da 15 anni a questa parte. Sebbene la questione sia uno degli ultimi punti descritti in una sintesi della piattaforma di negoziazione proposta dalla Wga, molti dei quali si concentrano sul miglioramento dei compensi nell’era dello streaming, il dibattito sul ruolo dell’Ia nel processo creativo determinerà il futuro dell’intrattenimento per i decenni a venire.

Lo sceneggiatore John August, membro del comitato di negoziazione della Wga, ha dichiarato che gli scrittori hanno due preoccupazioni riguardo all’Ia. “Non vogliamo che il nostro materiale le alimenti, e non vogliamo nemmeno correggere le loro prime bozze approssimative”, ha spiegato. Come noto, l'Intelligenza artificiale è una tecnologia in rapida crescita e dalle molteplici sfaccettature. A Hollywood, l’Ia sta aiutando a cancellare le rughe dal volto degli attori troppo invecchiati, o disegna cortometraggi animati con l’aiuto di Dall-E di OpenAI, che può creare immagini realistiche. Alcuni scrittori stanno sperimentando la creazione di sceneggiature.