Scrivere di sé, una ginnastica interiore. L'esperienza di Matthew McConaughey

Matthew McConaughey in una scena di “The Gentlemen” e la sua autobiografia Greenlights (22,63 € su Amazon).

Una medicina per l'anima, senza effetti collaterali. Un corroborante per autostima e consapevolezza, un modo di fare ordine dentro le proprie esperienze e capire il presente, un percorso di cura per superare delusioni, perdite, momenti di difficoltà, inserendoli nel contesto della propria storia e liberando energie di ripartenza. Scrivere di sé, ripercorrere le tappe fondamentali della propria vita, attraverso tecniche di rievocazione ed esercizi ermeneutici, è un percorso di terapia, oltre che una ginnastica interiore. «Il lavoro autobiografico ha poteri analgesici e ricostituenti», spiega il filosofo Duccio Demetrio, capostipite di queste pratiche in Italia, fondatore della Libera Università dell'Autobiografia nel borgo toscano di Anghiari. Da lì sono nate filiazioni, scuole, club di scrittura in tutta Italia.

Forse anche per l'anno difficile che si è appena concluso e per un inizio 2021 ancora sotto la minaccia del Covid, proliferano corsi e manuali fai-da-te, mentre, parallelamente, il mondo dell'editoria sta vivendo un vero e proprio memoir boom, alimentato in maniera più o meno commerciale da blog e real tv, dove la non fiction creativa si mescola a forme non letterarie e il realismo s'intreccia all'esibizionismo di quella che Martin Amis definisce la “loquacità di massa” liberata dai social. L'autobiografia come cura non ha nulla a che vedere con il tenere un diario online o improvvisare un'autoconfessione pubblica, è piuttosto un metodo e un percorso di formazione scientificamente riconosciuto, a cavallo fra terapia di parola e scrittura meditativa. Negli Stati Uniti le ricerche si orientano a valorizzarne i benefici fisici e immunitari e si sono sviluppate tecniche, come la Net (Narrative Exposure Therapy) applicata ai traumi più gravi, o come l'Autobiographical Therapeutic Theatre.

Da una parte, dunque, una vera e propria disciplina, dall'altra, una moda, ma anche un'occasione di lettura, distrazione e aiuto in un periodo in cui si è ancora costretti molto a casa. E allora basta un taccuino di carta, come il Navigando in un mare di idee di Carta Muriel e una penna che assecondi il flusso dei pensieri. Poi basta solo inanellare i ricordi e le immagini.

Fra i molti personaggi che sono passati attraverso questa esperienza, l'ultimo è Matthew McConaughey, un attore di talento, un atleta che ama fare regolarmente sport e ora anche uno scrittore e autobiografo. Il suo Greenlights è allo stesso tempo una raccolta di poesie, con aforismi, aneddoti, pillole di esistenza e una raccolta di memorie, dall'infanzia ai giorni nostri: il rapporto turbolento dei suoi genitori, che hanno divorziato due volte e si sono sposati tre; i momenti più bui della giovinezza e le molestie subite; l'amore e la paternità. E una serie di riflessioni molto attuali su quello che si può imparare dalla pandemia. Lo racconta ad Alessandra Mattanza.

Perché scrivere un memoir adesso, a cinquant'anni?