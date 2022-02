Scudetto, si riapre la corsa. E con Vlahovic e Zakaria anche la Juve s’avvicina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Diavolo d’un campionato. Che più va avanti e più si complica, divertendosi ad andare controcorrente. Si è concluso il Festival di Sanremo, si è chiusa la corsa per il Quirinale, dà segnali di stanchezza perfino il virus: tutto rallenta, insomma, ma non la lotta per lo scudetto che al posto di esaurirsi diventa sempre più intrigante e foriera di nuove soluzioni.

Anche le più inaspettate. Non bastasse la caduta dell’Inter col Milan, a rimettere tutto in gioco si è messa anche la Juventus che, con un gol per tempo dei nuovi acquisti (Vlahovic e Zakaria), supera un tenero Verona raggiungendo il quarto posto a quota 45.

Si rivede la Juve

Vero che l’Atalanta le fa un grosso favore facendosi battere dal Cagliari (1-2), ma che i bergamaschi zoppichino, soprattutto in casa, non è certo una novità. La novità viene invece dall’esuberante determinazione con cui i bianconeri s’impongono sui veronesi. Sembra un tiro al bersaglio allo Stadium con Max Allegri che si sfrega le mani per il suo nuovo tridente della meraviglie. Con Vlahovic che segna, Dybala che suggerisce e Morata che sgroppa per tutti. Un sincronismo perfetto che, naturalmente, alimenta subito una domanda condivisa: ma questa Juventus è troppo bella per esser vera, oppure, facendo la tara all’avversario, può ancora tornare in corsa per lo scudetto?

Tutto è possibile in questo strano mondo bianconero. Allegri tocca ferro e quant’altro, però chi ben (ri)comincia è già a metà dell’opera. Ma non sarà sempre festa. Il centrocampo resta un cantiere aperto. Lo si verificherà comunque già dalla prossima sfida con l’Atalanta, sua diretta antagonista, ma in ben altre condizioni psicologiche dopo l’ennesima tegola casalinga col Cagliari.

Narcisismo nerazzurro

C’è elettricità nell’aria. Lo si sente. Sta succedendo qualcosa che non era previsto. l’Inter sembrava serenamente avviata verso il suo secondo titolo consecutivo. Con il derby che avrebbe dovuto sancire, per sempre, la realtà dei fatti. E cioè la palese superiorità della corazzata di Inzaghi. E Invece, come spesso capita quando nel calcio si vuole troppo applicare la logica, qualcosa è andato storto. L’Inter, in modalità narcisa, si è persa davanti allo specchio. Uno specchio crudele che, dopo averle fatto credere di essere già regina, l’ha detronizzata nel giro di tre minuti. In tre minuti infatti il Milan ha rovesciato la partita con una doppietta di quel satanasso di Olivier Giroud, il 35enne bomber francese che ha una curiosa particolarità: segna solo a San Siro.

In realtà per calendario era l’Inter a giocare in casa, ma San Siro è sempre San Siro: e così questo Giroud, dalla barbetta un po’ mefistofelica, si è preso i suoi tre minuti di celebrità rovesciando una partita fino a quel momento dominata dall’Inter ma ancora ferma sull’uno a zero per i nerazzurri. Forse troppo spreconi. Forse non abbastanza cattivi da chiudere il match. Forse sorpresi dalle straordinarie parate di Maignan, di gran lunga il migliore dei rossoneri.